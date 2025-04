SARONNO – Un continuo via vai di visitatori, tante emozioni condivise e una sirena che ogni ora ha riportato tutti indietro nel tempo. La mostra allestita sabato 12 aprile all’ex Isotta Fraschini è stata un vero successo: ha emozionato i saronnesi, ha riunito gli ex dipendenti e ha offerto uno spaccato ricco e coinvolgente della storia industriale della città. Dalla lettera di Gabriele D’Annunzio all’Isotta alle lampade restaurate, dai disegni tecnici ai motori d’epoca, ogni oggetto ha suscitato curiosità, domande e ricordi. Tante le emozioni per gli ex lavoratori, che hanno ritrovato amici e colleghi e rivissuto insieme momenti della loro vita.

Fotografatissima la prima storica vettura Isotta Fraschini, tra i pezzi più ammirati della collezione, accanto ai motori d’epoca e al camion degli anni ’30. Molto apprezzato anche il tour nell’area appena bonificata dell’ex complesso industriale, ora al centro di un processo di rigenerazione urbana. E proprio il suono autentico della sirena della fabbrica, che risuonava a ogni ora, ha creato un ponte sonoro tra passato e presente, rendendo l’atmosfera ancora più suggestiva.

La mostra “Metamorfosi Industriale” prosegue da domenica 13 aprile negli stessi spazi dell’ex Isotta Fraschini in via Milano 7, con ingresso davanti al cimitero. Sarà visitabile nei seguenti orari: 9:30-12:30 e 15-18:30. Sabato l’esposizione ha proposto una ricca selezione di materiali storici raccolti dal Gruppo Anziani Isotta Fraschini Anla, che ha lavorato fianco a fianco con l’associazione Saronno Città dei Beni Comuni, proprietaria dell’area. Completano il percorso una galleria fotografica realizzata dal fotografo Giacomo Infantino, che ha ritratto gli ex dipendenti e documentato il sito prima delle demolizioni. Un’occasione unica per riscoprire la memoria industriale di Saronno e per riflettere sul futuro della città.

