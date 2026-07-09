SARONNO – Si sono svolti nell’ultimo fine settimana Caorle, in provincia di Venezia, gli Italiani U20, e i Juniores della Osa Saronno Libertas sono tornati con qualche risultato degno di nota e tante foto a testimoniare la partecipazione all’evento.

Sugli scudi soprattutto Alessandro Colombo, che con un ottimo 4,70 nell’altro ha eguagliato il Record di Società di categoria e si è piazzato al 5° posto. Sempre nell’asta, Mattia Lucioni si è fermato a 4,20, sotto ai propri standard, ma ci sarà modo di rifarsi. E sempre nell’asta, 3,30 anche per Martina Bari, non lontanissima dal personale.

Nei 100h ottima prestazione di Maria Robbiati, che ha raggiunto la semifinale e ha realizzato anche il proprio primato personale, con 14.74. 15.60 invece per Anna Carboni, che si è fermata alle batterie. Nei 110h batterie anche per Federico Cristofaro con 16.20.

Finale sfiorata, invece, per i nostri lunghisti Francesco Borroni, con 6,82, e di nuovo Federico Cristofaro, che conferma la propria polivalenza con 6,77. Nel giavellotto invece Tommaso Villa si è fermato a 51,59.

Infine le staffette 4×100, con la femminile Robbiati/Carboni/Bondesan/ Maiocchi che ha fatto in batteria il tempo di 48.92 e la maschile Cristofaro/Luraschi/Scaglione/ Tenorio Angulo che con 43.44, sempre in batteria, ha stabilito il primato stagione, di buon auspicio per il futuro.

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