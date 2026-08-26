SARONNO – Aula magna gremita, posti esauriti e altre tre aule utilizzate per permettere a tutti di seguire l’incontro, con collegamenti realizzati anche tramite telefoni. Grandissima partecipazione nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 agosto, al consiglio d’istituto straordinario dell’Itc Zappa, convocato per fare il punto sulla delicata vicenda dei doppi turni. Malgrado il caldo, genitori, studenti e docenti hanno riempito gli spazi della scuola. Una presenza particolarmente significativa a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico e mentre resta alta la preoccupazione per l’organizzazione delle lezioni.

Assente la preside per motivi di saluti, alla seduta hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni del territorio: la sindaca di Saronno Ilaria Pagani, il sindaco di Uboldo Luigi Clerici e le assessore saronnesi Lucy Sasso e Cornelia Proserpio.

Ad aprire il confronto è stato il presidente del consiglio d’istituto Maurizio Caccin, che ha illustrato la situazione e gli ultimi sviluppi della vicenda. Plauso dei presenti alla frase che “le persone devono avere la precedenza sui muri”. La sindaca Pagani ha quindi fatto il punto sul percorso seguito nelle ultime settimane, ribadendo la vicinanza e l’attenzione del Comune nei confronti della comunità scolastica. Nel corso del consiglio si è parlato delle possibili soluzioni per affrontare le difficoltà legate ai doppi turni. Tra i temi affrontati anche la proposta di ricorrere alla didattica a distanza, insieme alle questioni legate alla sicurezza e alle conseguenze che l’organizzazione delle lezioni potrebbe avere sulla vita quotidiana degli studenti, a partire dalla possibilità di continuare a praticare sport e svolgere le attività extrascolastiche.