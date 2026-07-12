CARONNO – BOLLATE Battute finali per i tornei di qualificazione della regione Europa e Africa della Junior e Senior League Softball in svolgimento rispettivamente a Bollate e Caronno Pertusella.

La classifica finale al termine del girone di qualificazione della Junior League ha visto dominare la formazione di casa del Bollate, imbattuta in tutta la prima fase del torneo, seguita direttamente dalla Bohemia (Repubblica Ceca).

Le due formazioni si scontreranno oggi domenica 12 luglio nel Championship game, la finale che decreterà le Europe & Africa Champions che difenderanno il titolo alle World Series di Kirkland (USA) dal 2 all’8 agosto prossimi.

L’inizio della finale è fissato per le 10. L’incontro sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube del Bollate Softball.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cGYGmNJWPyw

Nel torneo della Senior League analoga situazione per quanto riguarda le due formazioni che saranno protagoniste nella finale di domenica 12 luglio: la formazione ceca del Czech District 1 e la selezione Lombardia. Nella fase di qualificazione una vittoria a testa, con le ceche prime per il minor numero di punti subiti.

In palio la partecipazione come campioni Europa Africa alle Senior League World Series di Lower Sussex (USA) dal 2 al 9 agosto prossimi.

L’inizio del secondo Championship Game è fissato per le 11. L’incontro sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube del Caronno Softball.

Link: https://www.youtube.com/@abcaronnosoftball5099/streams

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