Nemmeno il tempo di festeggiare e di gioire della bella prestazione, che subito si è ripartiti per Follonica, per disputare la XXI edizione dell’open di Toscana. Gara importante con l’assegnazione di punto ranching dove più di 1500 atleti si sono confrontati in gare di Kata (forma) e Kumite (combattimenti).

Da sottolineare una bella prestazione della saronnese Alessandra Bossi che nella gara di Kumite individuale, categoria Juniores under 18, ha conquistato il secondo posto assoluto, perdendo la finale per la medaglia più ambita con un pareggio per 1-1 (chi fa il primo punto del match ha un vantaggio in caso di parità) contro la forte atleta campana neo campionessa del mondo (titolo conquistato un mese fa ai mondiali giovanili di Jesolo) atleta tesserata per la società Shirai di San Valentino Torio. Gare molto avvincenti e competitive che hanno soddisfatto il numeroso pubblico accorso a gremire il palazzetto per tutti e tre giorni di gare.

Ora una nuova sfida, i campionati Italiani a rappresentative regionali, dove ogni regione convocherà un atleta per categoria per formare la propria rappresentativa e sfidare, al centro olimpico di Ostia, le rappresentative delle altre regioni, la Lombardia campione nazionale in carica gareggerà per difendere il proprio titolo.