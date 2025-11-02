SARONNO – Splendida chiusura di stagione per la ginnastica artistica saronnese Cef Mario Corrias, protagonista domenica 25 ottobre a Cabiate dell’ultima prova regionale della categoria Silver LB. Le giovani atlete biancazzurre hanno regalato al sodalizio saronnese una giornata di successi, confermando la solidità tecnica e la crescita costante che hanno caratterizzato l’intero anno sportivo.

Nella competizione individuale della categoria Allieve, le ginnaste hanno mostrato determinazione e precisione in ogni esercizio, conquistando numerosi piazzamenti e salendo più volte sul podio. Nella categoria LB3 Base, 2ª fascia, Elisa Corradini ha brillato con una prova impeccabile che le è valsa la medaglia d’oro, seguita da Sofia Longo al terzo posto. Nella 3ª fascia, applausi per Beatrice Maria Mejia Valdez, anche lei terza classificata.

Soddisfazioni anche nella categoria LB3 Avanzato, dove in 2ª fascia Celeste Mazzullo ha conquistato l’argento, mentre Margherita Vella ha chiuso al terzo posto. Nella 3ª fascia, la società ha festeggiato una doppietta d’oro e argento grazie a Vittoria Agnelli e Erika Nicolardi, rispettivamente prima e seconda.

L’appuntamento di Cabiate ha rappresentato un finale di stagione esaltante per la squadra Silver Allieve, che conclude l’anno con entusiasmo e orgoglio. Le ginnaste e le loro allenatrici sono già pronte a riprendere gli allenamenti in vista delle competizioni del 2026, con la stessa passione e determinazione che da sempre contraddistinguono la Saronnese Cef Mario Corrias.

