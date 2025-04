SARONNO – Nella mattinata di domenica 6 aprile la città di Saronno ha vissuto un momento di intensa partecipazione e spirito comunitario grazie alla presenza della Fanfara dei bersaglieri “Nino Garavaglia” di Magenta. Il corpo musicale ha preso parte alla celebrazione della santa messa, ricevendo una calorosa accoglienza dal prevosto di Saronno, monsignor Giuseppe Marinoni.

Al termine della funzione religiosa, la fanfara ha proseguito le sue esibizioni in piazza, accompagnando la tradizionale moto-benedizione. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi motociclisti e appassionati, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

La Fanfara “Nino Garavaglia” ha una storia significativa: nata nel 1984, è intitolata al bersagliere Nino Garavaglia ed è composta da musicisti, molti dei quali hanno militato nelle fanfare dei vari reggimenti dell’esercito italiano durante il servizio di leva. La formazione è nota per la sua energia e per la capacità di coinvolgere il pubblico con le sue esibizioni.

Le immagini dell’evento, scattate da Armando Iannone, testimoniano la partecipazione del pubblico presente, sottolineando il successo di questa iniziativa che ha unito tradizione, musica e comunità.

(foto di Armando Iannone)

