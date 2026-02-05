SARONNO – Torce di carta colorate, sci di cartone ai piedi e una sfilata festosa lungo i corridoi della scuola. Alla scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco di via Albertario l’attesa per il passaggio della fiamma olimpica si è trasformata in un’esperienza condivisa, pensata su misura per i più piccoli.

L’iniziativa si è svolta martedì 4 febbraio all’interno della scuola, coinvolgendo bambini e insegnanti. Non potendo uscire per partecipare di persona all’evento cittadino, il gruppo educativo ha scelto di ricreare a scuola il clima dell’Olimpiade, regalando ai bambini un momento di festa, gioco e partecipazione.

Le foto raccontano i diversi momenti della giornata. Nei corridoi, i bambini sfilano tenendo in alto torce realizzate con cartone e carta velina, tra colori accesi e simboli olimpici disegnati a mano. In alcune immagini si vedono piccoli gruppi seduti o inginocchiati, con le torce alzate come in una cerimonia ufficiale. Non manca la fantasia: un paio di sci costruiti con il cartone diventano parte del gioco.

Altre foto mostrano l’allestimento scenografico creato negli spazi comuni, con bandierine dei Paesi, decorazioni invernali e una fiamma olimpica simbolica, costruita dai bambini insieme agli adulti. Un modo semplice ma efficace per avvicinare anche i più piccoli a un evento sentito da tutta la città.

La scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco ha voluto condividere questa esperienza con la comunità di Saronno, per raccontare come anche senza essere lungo il percorso ufficiale la fiamma olimpica sia riuscita ad accendere entusiasmo, curiosità e partecipazione. Una festa in miniatura, vissuta tutta tra le mura della scuola, ma con lo sguardo rivolto alla città.

