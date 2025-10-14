SARONNO – La rsa Focris, punto di riferimento nell’assistenza socio-sanitaria nel saronnese, ha celebrato i suoi 23 anni di attività con un pomeriggio di festa che ha unito ospiti, familiari e operatori.

Inaugurata il 7 ottobre 2002, dopo che i primi progetti presero forma a metà degli anni ’90, la struttura si conferma un riferimento per il territorio con i 108 posti letto accreditati e l’importante servizio di rsa aperta, attivo dal 2015.

I festeggiamenti sono stati all’insegna della musica, grazie alla presenza dell’Academy Parade Band di Caronno Pertusella: la banda ha regalato un gioioso carosello negli spazi esterni della residenza, seguito da un animato concerto nel salone polivalente al piano terra. L’evento si è poi concluso con un rinfresco e il tradizionale taglio della torta, da tutti gradita.

Il direttore Luigi Regalia ha accolto i presenti e la banda, ringraziandoli per aver condiviso la giornata in modo tanto partecipato: gradito ospite nel pomeriggio così animato anche Fausto Forti, per vent’anni direttore della struttura.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09