MISINTO – Grande partecipazione e atmosfera magica per il tradizionale falò della Vigilia di Natale, che ha illuminato la notte del 24 dicembre nel parcheggio di via Dante, accanto alla chiesa parrocchiale di via San Siro. Organizzato dalle associazioni locali con il supporto dell’amministrazione comunale, l’evento ha radunato centinaia di persone per un momento di festa e condivisione.