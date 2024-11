COGLIATE – Anche la cogliatese Marta Ponzini è tra il gruppo di neolaureati che, lo scorso lunedì 14 novembre, ha festeggiato la conclusione del percorso di studi in infermieristica sostenuto all’università Insubria. In trentaquattro, della provincia di Como e di Varese, hanno discusso le proprie tesi di laurea di fronte alla commissione, con brillanti risultati e sono ora pronti a dare il proprio contributo nell’ambito ospedaliero. Dalla presidente di commissione, gli auguri e la raccomandazione ad “entrare in corsia col sorriso”.

Marta Ponzini si è laureata con una tesi dal titolo “Metodi non farmacologici utilizzati dall’infermiere per gestire il dolore procedurale in ambito pediatrico”. Si tratta del risultato di tre anni impegnativi, conclusi, però, con un sorriso raggiante, una vistosa corona d’alloro e tante foto di rito, circondata dalla famiglia e dagli amici. Le stesse persone che sono citati nei sentiti ringraziamenti della sua tesi: la sorella, i nonni, i genitori, il compagno e gli amici. Non manca una nomina speciale all’esperienza del tirocinio e a ciò che i pazienti le hanno insegnato, in particolare la massima: “Sarà sempre l’umiltà che farà emergere le belle persone”.

