Sabato mattina, 18 maggio, è stata inaugurata a Leolandia la prima attrazione italiana dedicata alla mobilità elettrica in un parco a tema per bambini. Questo innovativo progetto è stato realizzato da Uniting Group, partner di Be Charge, una controllata di Plenitude. L’attrazione mira a sensibilizzare le nuove generazioni verso una mobilità sostenibile, offrendo mini-auto elettriche e un percorso che insegna anche le dinamiche della ricarica elettrica. Al termine del percorso, i giovani piloti ottengono una simbolica patente di guida del futuro.

La collaborazione prevede anche la creazione di un hub con 10 punti di ricarica all’interno del parcheggio del parco, permettendo ai visitatori di ricaricare le loro auto elettriche durante la visita. Questo progetto fa parte di un accordo pluriennale tra Plenitude e Leolandia per rendere il parco sempre più sostenibile.

“Siamo lieti di inaugurare, insieme a Leolandia, Scuola Guida Futuro, offrendo agli ospiti del parco un’esperienza educativa e coinvolgente, insieme ai nostri servizi di ricarica per veicoli elettrici”, ha dichiarato Paolo Martini, Amministratore Delegato di Be Charge e Head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude. “Questo è il primo passo di un accordo che rappresenta per Plenitude un’importante occasione per avvicinare il grande pubblico e le nuove generazioni ai temi della mobilità elettrica.”

All’inaugurazione hanno partecipato anche Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, e Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche. Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di essere il primo parco a tema a ospitare un progetto così lungimirante e ambizioso. Abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza per realizzare questa attrazione, che non solo accresce l’appeal del parco, ma contribuisce anche alla diffusione di un’idea di mobilità più sostenibile tra le nuove generazioni, influenzando le scelte dei genitori verso modelli di consumo più evoluti”.

Lucilla Sala