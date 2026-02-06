Giochi di fuoco che tracciavano figure nell’aria, abiti ispirati a immaginari lontani e la carica degli artisti hanno fatto del centro cittadino un vero teatro all’aperto. Tra sabato e domenica Saronno ha accolto l’Olympic Fringe Festival, manifestazione che ha portato tra le strade esibizioni con il fuoco, danza e diverse forme di contaminazione artistica, richiamando famiglie, spettatori e semplici passanti.

Per tutto il fine settimana piazze e vie del centro sono state attraversate da performance senza sosta, con la presenza di artisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Il festival ha scelto un linguaggio immediato e facilmente comprensibile, capace di coinvolgere anche chi si è fermato solo per qualche istante, magari durante una passeggiata