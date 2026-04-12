RICCIONE – Si è conclusa con riscontri di grande spessore la partecipazione della Rari Nantes Saronno ai Criteria di Riccione 2026, l’appuntamento più atteso del nuoto giovanile italiano. La rassegna in terra romagnola ha restituito l’immagine di una squadra in forte crescita, capace di confrontarsi ai massimi livelli nazionali e di portare a casa un bilancio fatto di numerosi record personali e piazzamenti di rilievo. Sebbene resti il piccolo rammarico per alcune medaglie sfiorate per pochi centesimi, l’entusiasmo in casa saronnese è palpabile per la qualità espressa in vasca da ogni singolo atleta.

In campo femminile, la scena è stata dominata dalla prestazione maiuscola di Eleni Moia. Impegnata nei 200 farfalla, l’atleta ha conquistato un eccellente quarto posto, arrivando a soli due decimi dal podio nazionale e siglando il proprio record personale. Il tempo ottenuto le garantisce inoltre l’accesso ai Campionati Assoluti, traguardo che ne certifica il valore tecnico. Ottimi segnali sono giunti anche da Giorgia Bertasi, protagonista di un netto progresso cronometrico nei 200 dorso rispetto al proprio stagionale. Nella stessa specialità, Vittoria Niggi ha saputo capitalizzare un’esperienza importante in un contesto altamente competitivo, mentre Rebecca Borroni e Dora Tramonti hanno dato prova di grande impegno, ponendo basi solide per la prosecuzione della stagione agonistica.

Il settore maschile non è stato da meno, mettendo in luce la straordinaria continuità di Tommaso Porcu. Il giovane nuotatore ha affrontato ben cinque gare, migliorando i propri primati personali in ogni singola apparizione e mostrando margini di sviluppo particolarmente interessanti nei 200 rana. Notevole anche l’esordio di Riccardo Scarantino, che ha saputo gestire l’emozione del debutto nazionale ben figurando nei 50 stile libero. A chiudere il quadro delle eccellenze è stato Fabrizio Fuscaldo, autore di quattro prove di altissimo livello. In particolare, nei 50 dorso, Fuscaldo ha ottenuto un prestigioso quinto posto in una delle batterie più competitive dell’intera manifestazione, fermando il cronometro su un tempo di valore assoluto.

Il direttore tecnico Leonardo Sanesi, nel suo resoconto finale, ha espresso grande soddisfazione per l’atteggiamento e i risultati del gruppo, sottolineando come questa trasferta confermi la validità del percorso intrapreso. La società ha voluto tributare un plauso speciale allo staff tecnico per il lavoro svolto quotidianamente, consapevole che la compattezza e la qualità dimostrate a Riccione rappresentano il miglior trampolino di lancio verso i prossimi impegni della stagione.

(foto dell’evento)

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