SARONNO – Si sono mandati in archivio con un bilancio decisamente positivo i Campionati regionali estivi di categoria 2026, da sempre uno degli appuntamenti clou dell’intera stagione agonistica della natatoria lombarda. Tra le protagoniste assolute dell’evento si è confermata ancora una volta la Rari Nantes Saronno, capace di schierare ai blocchi di partenza della piscina Faustina di Lodi un folto e competitivo contingente composto da ben ventotto atleti, distribuiti tra le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior.

La manifestazione si è sviluppata lungo due intensi fine settimana di gare, a partire dal weekend dal 10 al 12 luglio interamente dedicato alla categoria Ragazzi. Per molti dei giovanissimi portacolori saronnesi si è trattato del battesimo del fuoco in una vetrina regionale così prestigiosa. Superata la fisiologica tensione iniziale delle prime bracciate, i giovani nuotatori hanno saputo scuotersi di dosso l’emozione, crescendo gara dopo gara e mettendo a segno continui miglioramenti personali, culminati con ottime prestazioni nelle prove a staffetta che ben fanno sperare per il futuro del movimento locale.

Dal 16 al 19 luglio il testimone è poi passato ai colleghi più esperti delle categorie Juniores, Cadetti e Senior, che non hanno tradito le aspettative. Capitalizzando al meglio i duri mesi di allenamento, il gruppo ha regalato un susseguirsi di primati personali, piazzamenti di alta classifica e un ricco bottino di cinque medaglie complessive.

Tra i grandi protagonisti delle giornate lodigiane spicca la prova di Tommaso Porcu, capace di calare un vero e proprio tris sul podio grazie al titolo di vicecampione regionale nei 200 rana e ai due bronzi conquistati nelle distanze più brevi dei 50 e 100 rana. A completare la festa saronnese sono state la splendida medaglia d’argento di Fabrizio Fuscaldo nei 50 dorso e il prezioso bronzo strappato da Eleni Moia al termine di un’intensa prova nei 200 farfalla.

Al di là dei piazzamenti da podio, a fare la differenza è stata la compattezza dell’intera squadra, autrice di prestazioni di altissimo livello che confermano la bontà del lavoro svolto quotidianamente a bordo vasca dallo staff tecnico. Riuscire a portare ventotto atleti a una competizione che richiede tempi d’accesso sempre più severi e selettivi è la dimostrazione più lampante della solidità del settore agonistico della Rari Nantes Saronno, una realtà capace di valorizzare i propri ragazzi sia sotto il profilo squisitamente tecnico sia su quello umano.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09