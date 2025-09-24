SARONNO – Un weekend di mare, sole e nuoto in acque libere ha chiuso la stagione agonistica della Rari Nantes Saronno, che dal 5 al 7 settembre ha preso parte ai Campionati italiani master di fondo. Lo scenario mozzafiato di piazza Bovio a Piombino ha accolto 865 atleti (555 uomini e 310 donne) provenienti da tutta la penisola, impegnati sulle distanze classiche di 5 e 3 chilometri, oltre che sul suggestivo miglio marino. Grande spettacolo anche con le 130 staffette 4×1250 metri, che hanno acceso entusiasmo e spirito di squadra.

La società saronnese ha schierato otto atleti Master: Elena Bernardini, Patrizia Borio, Chiara Cantù, Ottavia Lamberti, Maurizio Angaroni, Giovanni Cattaneo, Francesco Gigante e Federico Urban, accompagnati dal tecnico Malco Massoni.

Nelle gare individuali si è distinta Elena Bernardini, capace di ottimi riscontri cronometrici sia nella 3 km che nella 5 km. Esordio positivo per Ottavia Lamberti, che ha affrontato con grinta il miglio marino, regalando emozioni alla squadra.

La Rari Nantes Saronno ha preso parte anche alle prove a staffetta. Il quartetto maschile, composto da Gigante, Angaroni, Cattaneo e Urban, ha saputo affrontare con determinazione un percorso tecnico e impegnativo, ricavandone un buon risultato cronometrico.

Ancora più brillante la prestazione delle ragazze, alla prima esperienza nella specialità, che hanno conquistato una splendida medaglia d’argento. La prova è stata aperta con autorevolezza da Chiara Cantù (categoria M50), seguita dall’esperta Elena Bernardini (M50). Nella terza frazione è scesa in acqua la giovane Ottavia Lamberti (M25), prima che la chiusura fosse affidata alla tenace Patrizia Borio (M45), capace di resistere alla corrente contraria che ha caratterizzato il finale della gara.

Oltre ai risultati sportivi, la trasferta toscana ha rappresentato un’occasione di crescita e di condivisione. Gli atleti hanno dimostrato impegno, sacrificio e spirito di squadra, senza rinunciare al piacere di vivere insieme un’esperienza indimenticabile tra sport, amicizia e le bellezze del territorio.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09