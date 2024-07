SARONNO – Nello scorso 21 luglio, l’atleta saronnese Alice Maiocchi, che corre per Cbe Cucciago, ha guadagnato il primo posto alla gara di Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo valida per il campionato nazionale 4enduro.

Le due prove special sono state molto differenti tra loro: la prima lunga veloce e con passaggi stretti e tecnici, la seconda molto più corta e con molte radici e terreno smosso, il tutto reso più “interessante” dalla pioggia che ha cominciato a cadere a metà della prima prova e che ha accompagnato l’atleta anche durante il trasferimento pedalato di un’ora per raggiungere la seconda prova speciale.

La preparazione atletica si è fatta sentire parecchio, in quanto entrambe le prove speciali erano caratterizzate da diversi rilanci, ma, grazie al lavoro svolto dal team e dal suo preparatore Filippo Bianchi, le prove sonno state superate senza pensieri di resa fisica.

La prima gara dopo una pausa è sempre particolare perché si deve riprendere il ritmo e confidenza con le competizioni, più mentalmente che fisicamente, Alice Maiocchi si è concentrata al meglio per essere al cancelletto di partenza piena di grinta. Sul podio era in compagnia anche della sua compagna di squadra, Benetta Livio, di rientro dopo un infortunio alla mano.

Attualmente Maiocchi, con ancora una tappa da disputare, è prima nel campionato nazionale 4Enduro. Il 28 luglio sarà al campionato Italiano Ieb per l’ultima gara che si terrà all’Abetone dove i local saranno molto agguerriti.