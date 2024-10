SARONNO – L’atleta saronnese Alice Maiocchi, domenica 29 settembre, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo di campionessa nazionale nel circuito 4Enduro. Nella tappa finale svoltasi a Pogno (NO), la giovane Alice, 15 anni e appartenente alla categoria allieve, ha ottenuto non solo la vittoria di tappa, ma anche la conferma del titolo già vinto nel 2023. Alice gareggia per il team Cbe Cucciago.

La gara di Pogno è stata particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico, con una risalita di 11 km per raggiungere le prove speciali (Ps) e discese di circa 10 minuti, che hanno elevato il livello della competizione. A fine stagione, la preparazione atletica si è rivelata cruciale, distinguendo i migliori atleti.

Il campionato 4Enduro di quest’anno è stato di altissimo livello, con una tappa valida anche per il campionato italiano Ies, dove Alice ha chiuso al terzo posto, e con la partecipazione di campionesse mondiali nella gara di Val di Lana. Durante la stagione, Alice ha gareggiato in varie competizioni su tutto il territorio italiano, dal Friuli alla Toscana, riuscendo a conciliare l’impegno scolastico con gli allenamenti, ottenendo così i risultati sperati. Ora l’aspetta l’ultimo impegno agli assoluti italiani 2024 sull’Isola d’Elba, dove si sfideranno i migliori atleti nazionali.

(foto dell’evento)

