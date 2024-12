ROMA – Tra gli stand della fiera del libro di Roma, Più Libri Più Liberi, ospitata dal 4 all’8 dicembre nell’iconica struttura de La Nuvola, nel quartiere Eur, c’era anche Grazia Acquaviva, scrittrice saronnese.

L’autrice, ospite dello stand Albatross, ha coinvolto il pubblico in una riflessione profonda sul significato della vita, cercando di andare oltre la materialità e aprendo spazi di dialogo su temi di grande rilevanza esistenziale; tema che ha trattato a fondo nel suo libro “Oltre la vita”.

“È stato un momento di autentica ricchezza interiore”, ha commentato l’autrice. “Mi ha reso felice notare come in molti si siano fermati ad ascoltare, tutti interessati ad andare oltre a questa vita fisica. Il libro racconta proprio questo: dare la propria vita per qualcosa di grande.”

Nella scorsa estate, l’autrice ha ricevuto il responso da Papa Francesco, che la ringraziava per avergli donato una copia del libro, di cui ha riconosciuto e apprezzato la profondità. Una lettera di ringraziamento è giunta all’autrice anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firmata da Simone Guerrini, direttore della segreteria del Quirinale.