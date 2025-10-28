SARONNO – Lunedì 27 ottobre l’attore, scrittore e attivista per i diritti umani Moni Ovadia ha presentato a Saronno la conferenza “Perché dobbiamo essere tutti Palestinesi“. Aldo Moro al completo e tante persone in piedi, a conferma del forte interesse della cittadinanza sul tema del conflitto mediorientale.

Ovadia ha offerto una riflessione intensa sui diritti del popolo palestinese, sulla responsabilità dell’Occidente e sull’uso politico della memoria ebraica, stimolando un ampio confronto. Nel corso della serata è intervenuto anche un cittadino saronnese da poco rientrato dalla Flottilla di aiuti verso Gaza, che ha condiviso una testimonianza toccante sulla solidarietà incontrata lungo il viaggio.

Spazio infine alle domande del pubblico, che hanno aperto un dialogo vivace su storia, religione e diritti umani. L’incontro si è concluso con un appello a non lasciarsi intimidire e a farsi portatori di giustizia e pace.

QUI L’ARTICOLO COMPLETO

(foto di Edio Bison)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09