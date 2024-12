SARONNO – Tanti gli esponenti del mondo politico che non hanno voluto mancare all’evento natalizio organizzato da Gianfranco Librandi con l’Italia c’è e Forza Italia. La sede dell’evento, l’auditorium Tci, era gremita di autorità, tra cui il presidente della provincia di Varese Marco Magrini e il sindaco di Varese Davide Galimberti. Il sindaco di Saronno Augusto Airoldi ha inviato un saluto.

Tra i presenti, numerosi volti noti della politica locale, come Silvia Mazzola, Lucio Bergamaschi, Massimo Beneggi, Rienzo Azzi con il figlio Lorenzo, e membri del gruppo Con Saronno come Pierluigi Gilli, Annalisa Renoldi, Angelo Leva e Cesare Cenedese. Non è mancata la presidente del consiglio comunale, Marta Gilli, insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale e associativo.

A fare gli onori di casa, Carlo Mazzola, che ha accolto i partecipanti prima dell’ingresso di Gianfranco Librandi e Paolo Del Debbio sulle note di We Are the Champions. Tantissimi gli interventi di esponenti politici del presente e del passato di Saronno e della Lombardia.

Librandi ha ribadito l’importanza di Forza Italia come il partito capace di portare avanti un progetto di centro moderato. Tra i relatori, il deputato Stefano Benigni e il coordinatore regionale di Forza Italia, Sorte, hanno sottolineato l’importanza di una crescita per il partito. Il collegamento di Agostino De Marco ha ribadito il valore di Italia c’è come risorsa per il futuro di Forza Italia.

Qui le prime foto della serata