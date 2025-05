SARONNO – Si è tenuta lo scorso 7 maggio alle 21 la prima della Traviata di Giuseppe Verdi al teatro Giuditta Pasta, con in scena i giovani talenti concorrenti al concorso lirico internazionale Giuditta Pasta.

La produzione si propone come una lettura giovane e fresca di uno dei capolavori più celebri del repertorio verdiano. Con un’interpretazione vocale che mette al centro la bellezza e la profondità della musica di Verdi, lo spettacolo intende restituire tutta la forza drammatica della storia di Violetta, Alfredo e Germont. Questa Traviata non è solo un viaggio musicale, ma anche un’esperienza emozionale intensa e coinvolgente, capace di far risuonare la potenza del dramma verdiano in modo innovativo, senza mai perdere di vista la qualità artistica.

La direzione musicale è affidata al maestro Stefano Nigro, nella doppia veste di direttore e maestro concertatore, alla guida della Italian Academy Orchestra. A impreziosire il progetto, una masterclass teatrale a cura del regista Andrea Chiodi, direttore artistico del teatro Giuditta Pasta, che accompagnerà i cantanti nell’approfondimento del linguaggio scenico e interpretativo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09