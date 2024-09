SARONNO – Domenica 8 settembre monsignor Giuseppe Marinoni ha fatto il suo ingresso ufficiale a Saronno, in qualità di nuovo prevosto, partendo dal Santuario, dove ha tenuto un breve momento di preghiera. Durante la preghiera pomeridiana alla Vergine Maria dei Miracoli, don Marinoni è stato accompagnato da don Luca Raimondi e da alcuni sacerdoti e diaconi di Saronno. Al termine della liturgia, il nuovo prevosto si è recato all’ospedale cittadino per far visita ai malati.

QUI L’ARTICOLO COMPLETO

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti