CARONNO PERTUSELLA – Una grande partecipazione, il rombo delle moto e una chiesa gremita hanno accompagnato l’ultimo saluto a Michele Forastieri Cosenza, il 22enne morto nel tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio in viale Europa a Saronno. I funerali si sono svolti mercoledì 11 febbraio nella chiesa di Sant’Alessandro.

Tante le immagini della mattinata di oggi che resteranno scolpite nella memoria dei presenti. Sul sagrato, prima della cerimonia, decine di moto sono state schierate una accanto all’altra, disposte come due ali davanti all’ingresso. Il feretro è stato accompagnato da un lungo corteo di auto e due ruote che ha attraversato le strade del paese fino alla parrocchia, in un clima di raccoglimento e vicinanza alla famiglia.

Durante la celebrazione, segnata da grande emozione, nell’omelia sono stati richiamati anche i versi di Francesco Guccini tratti da “Canzone per un’amica”, dedicati al ricordo di una vita spezzata troppo presto. Davanti all’altare, sulla bara coperta di fiori, il casco da motociclista è diventato uno dei simboli più intensi della giornata. In molti si sono fermati a guardarlo e ad accarezzarlo, in un gesto silenzioso di affetto e di addio.