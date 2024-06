SARONNO – La quinta di ritorno della A1 di softball ha proposto l’atteso derby fra Inox Team Saronno, seconda in classifica, e la capolista Mkf Bollate. Si è giocata solo gara 1 (6-2 per le bollatesi) mentre gara 2 è stata rinviata a data da stabilire per la pioggia. Ma è stata anche l’ultima volta in campionato per la veterana del Saronno, e della Nazionale, Fabrizia Marrone, che a fine mese lascia l’attività agonistica.

Per Fabrizia tanti applausi, un mazzo di fiori, e le foto di Laura Massarenti che immortalano il saluto alla giocatrice, ad inizio partita.

Sabato 15 giugno

Thunders – Rheavendors Caronno 6-1; 2-1

Italposa Forlì – Mia Office Blue Girls Pianoro 5-4; 7-5 (9°inn)

Bertazzoni Collecchio – Pubbliservice Old Parma 6-3; 1-7

Inox Team Saronno – Mkf Bollate 2-6; (gara 2 sospesa per pioggia)

Riposa: Macerata.

Classifica

Mkf Bollate (24 vittorie – 1 sconfitta, .960); Inox Team Saronno (20-5, .800); Italposa Forlì (17-9, .654), Mia Office Blue Girls Pianoro (15-11, .577); Rheavendors Caronno (11-13 .458); Macerata (10-14, .417); Thunders (7-17, .291); Bertazzoni Collecchio (6-20, .230); Pubbliservice Old Parma (3-23, .115).