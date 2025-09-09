SARONNO – LEGGIUNO – Stavolta il meteo è stato clemente e il torneo in memoria di Gigi Riva si è potuto svolgere regolarmente a Leggiuno, nello stadio comunale recentemente intitolato al leggendario “Rombo di Tuono”.

L’Amor Sportiva 2016 ha partecipato con entusiasmo, conquistando un ottimo secondo posto: i piccoli calciatori hanno vinto due partite, pareggiato la terza e, dopo un finale emozionante, si sono arresi soltanto ai rigori. Un risultato che testimonia la crescita del gruppo e il grande spirito sportivo che ha animato tutta la manifestazione.

“La nostra presenza – spiegano i dirigenti Amor Sportiva Francesco Cerullo e Andrea Guai detto Gigi – era legata al fatto che, appena appreso della scomparsa del grandissimo campione, ci siamo subito attivati con il presidente dell’Asd Leggiuno affinché si potesse organizzare un torneo in sua memoria. Non sapevamo che da anni era in discussione la possibilità di intitolare la struttura comunale all’idolo del Cagliari e della nazionale italiana, tutt’ora detentore del record di goal”.

Questa volta anche la cerimonia ufficiale si è svolta regolarmente, alla presenza delle autorità locali, dei dirigenti sportivi e di numerosi appassionati. A rappresentare la famiglia Riva c’era Mauro, uno dei due figli di Gigi Riva, che ha ringraziato Leggiuno e tutte le società presenti per l’affetto e l’omaggio tributato al padre.

Una giornata di sport, emozioni e memoria, che ha permesso ai ragazzi e al pubblico di rivivere la grandezza di un campione senza tempo attraverso il gioco e la condivisione.

