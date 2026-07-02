LAINATE – Il fascino intramontabile dei leggendari jazz club milanesi ha trovato una nuova, suggestiva dimora nel cuore del parco storico di Lainate. Nell’ambito della seconda edizione della rassegna “Notes around Smg“, la serata di venerdì 26 giugno si è trasformata in un evento memorabile, capace di catalizzare l’attenzione degli appassionati e di restituire l’autentica energia della musica dal vivo.

Il teatro naturale di Villa Litta ha fatto da cornice a un eccezionale omaggio collettivo dedicato a due templi della musica come Il Capolinea e Le Scimmie, locali che in passato hanno tenuto a battesimo intere generazioni di talenti e ospitato miti globali del calibro di Chet Baker e Dizzy Gillespie.

La serata, presentata benissimo da Nick the Nightfly di Radio Monte Carlo con la sua consueta classe ed esperienza, ha visto salire sul palco una vera e propria parata di stelle. Oltre venticinque musicisti di blasone nazionale e internazionale si sono riuniti per dar vita a una jam session di altissimo spessore artistico. Sotto la direzione ideale del pianista Antonio Faraò, l’arena all’aperto ha vibrato grazie alle performance di storici interpreti e solisti straordinari che hanno suonato un po’ dappertutto, portando a Lainate un bagaglio di esperienze enciclopedico. Tra i protagonisti che hanno infiammato la platea si sono alternati nomi illustri del calibro di Pietro Tonolo, Claudio Fasoli, Dado Moroni, Gigi Cifarelli, Mauro Negri, Mario Rusca e lo stesso Nick the Nightfly nella sua doppia veste di conduttore e artista, supportati da una sezione ritmica e strumentale d’eccezione che ha visto schierati, tra i tanti, Attilio Zanchi, Paolo Pellegatti, Tony Arco e Nicolò Fragile.

Il concerto si è distinto per un’intensità rara, capace di ricreare quell’atmosfera intima, fumosa e vibrante tipica dei club sui Navigli, ma amplificata dalla maestosità acustica e visiva del teatro naturale. Le improvvisazioni e l’intesa perfetta tra questi storici maestri del jazz hanno regalato momenti di pura improvvisazione, confermando l’assoluto rilievo culturale di una manifestazione fortemente sostenuta dal comune di Lainate, da Smg Gas e Luce e da Notes around.

L’intera gamma di emozioni, la complicità tra i musicisti e l’impatto visivo di questa incredibile notte di note sono state fedelmente documentate e sintetizzate dalle immagini scattate da Edio Bison, che permettono di rivivere da vicino la magia e i volti di una delle pagine musicali più intense dell’estate lainatese.

(foto di Edio Bison)

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