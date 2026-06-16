SARONNO – La scuola primaria Ignoto Militi ha scelto di concludere l’anno scolastico in modo decisamente emozionante, portando sul palco del teatro Prealpi l’entusiasmo e l’impegno di tutte le sue classi. Attraverso due attese e partecipate serate dedicate interamente al teatro, l’istituto ha visto come assoluti protagonisti tutte le alunne e gli alunni, a partire dai più piccoli della classe prima fino ai ragazzi della classe quinta, che si apprestano a salutare l’istituto per intraprendere il ciclo scolastico successivo.

Gli spettacoli andati in scena non sono stati una semplice esibizione di fine anno, bensì il coronamento ideale di un percorso laboratoriale intenso, continuativo e profondamente coinvolgente, condotto nei mesi scorsi grazie alla guida esperta di una specialista del settore. Questo progetto ha offerto alle bambine e ai bambini un’occasione preziosa per sviluppare e affinare la propria creatività e le innate capacità espressive, ma ha rappresentato soprattutto una straordinaria palestra di vita relazionale. Il palcoscenico è diventato uno spazio protetto in cui imparare il valore fondamentale della collaborazione reciproca, sperimentando direttamente l’importanza del lavoro di squadra e nutrendo la fiducia nelle proprie potenzialità personali.

Attraverso la potenza narrativa delle storie scelte, l’intreccio della musica, l’espressione fluida del movimento e le infinite possibilità della fantasia, le diverse classi hanno saputo affrontare sul palco tematiche di profondo spessore pedagogico e umano. Sotto i riflettori sono passati concetti chiave come l’amicizia vera, il coraggio di fronte alle piccole e grandi sfide quotidiane, la ricchezza intrinseca e il valore di ogni singola emozione, fino ad arrivare alla progressiva scoperta di sé e al delicato ma affascinante significato del diventare grandi.

Ogni singola classe ha portato in scena un lavoro unico e originale, frutto tangibile di mesi di costante impegno, enorme entusiasmo e una partecipazione corale che ha contagiato l’intero corpo docente. Le due serate hanno registrato una straordinaria affluenza da parte delle famiglie, che hanno riempito la platea manifestando un caloroso supporto ad ogni alzata di sipario.

L’iniziativa ha così costituito un’importantissima occasione di autentica condivisione e sinergia tra l’istituzione scolastica e il territorio circostante, valorizzando pubblicamente lo straordinario talento dei bambini e il meticoloso lavoro svolto durante l’intero anno scolastico. Tra applausi scroscianti, larghi sorrisi e una tangibile commozione collettiva, la comunità dell’Ignoto Militi ha salutato in questo modo un altro anno ricco di esperienze indimenticabili, crescita condivisa e importanti successi formativi.

(foto dell’evento)

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