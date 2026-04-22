SARONNO – Il foyer del teatro Giuditta Pasta si è trasformato, nel pomeriggio di domenica 19 aprile, in un palcoscenico di emozioni e visioni. In una cornice di pubblico numerosa e partecipe, ha preso ufficialmente il via “Apparenze“, la nuova mostra personale del fotografo professionista Carlo Terzuolo, inserita nella quarta stagione del programma Art Foyer.

L’evento, nato dalla sinergia tra l’associazione culturale Helianto e ArtigianArte, ha offerto ai presenti un’esperienza visiva fuori dal comune. Le opere di Terzuolo, immortalate negli scatti di Armando Iannone durante la presentazione, raccontano una scomposizione anatomica del corpo femminile dove il bianco e nero diventa linguaggio poetico. Attraverso quattro grandi tele e trenta polaroid, l’autore ribalta il concetto di ombra, trasformandola in una sorgente luminosa che esplora i confini tra sogno, amore e seduzione.

La presentazione è stata introdotta da Claudio Pagelli, presidente di Helianto, e dalla curatrice Sabrina Romanò, che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta della poetica dell’artista. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva è stato il reading teatralizzato curato da Chiara Angaroni e Simone Giarratana: una performance che ha dato voce alle immagini, fondendo recitazione e arte visiva.

A chiusura della kermesse, sono giunti i saluti istituzionali della sindaca Ilaria Pagani. Presente all’evento, la prima cittadina ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa, ricordando come l’arte abbia il potere straordinario di toccare il cuore delle persone, in maniera differente per ciascuno.ù

La mostra, sostenuta dall’agenzia SezioneCasa, rimarrà aperta al pubblico fino al 4 maggio 2026.

(foto di Armando Iannone)

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