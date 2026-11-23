TURATE – C’è anche un’eccellenza artistica del territorio comasco tra i protagonisti della scena contemporanea internazionale del pastello. L’artista e ritrattista Eleonora Sgura, fondatrice dell’Atelier del Pastello di Turate, è stata selezionata per entrare a far parte della Galerie des Talents d’aujourd’hui et de demain della storica Société des Pastellistes de France di Parigi per il biennio 2026-2027.

Nove le opere scelte, tutte realizzate con la tecnica del pastello morbido, che sono ora ospitate nella galleria virtuale dell’istituzione francese accanto ai lavori di artisti internazionali. Tra queste figurano La Curiosità e Gold, due esempi della ricerca pittorica che Sgura porta avanti da anni.

La selezione è affidata a un comitato artistico che valuta qualità tecnica, sensibilità espressiva e originalità della ricerca. Un traguardo importante per la pittrice che ha fondato a Turate l’Atelier del Pastello, uno spazio dedicato alla creazione artistica e alla formazione.

La particolarità del suo lavoro sta soprattutto nella tecnica. “Niente pennelli, solo pelle, polvere e colore” è la frase con cui racconta il proprio modo di dipingere. I pigmenti vengono applicati e sfumati direttamente con le dita, strato dopo strato, fino a dare vita a ritratti che cercano di catturare non soltanto la somiglianza, ma anche le emozioni e le storie dei soggetti rappresentati.

“Essere accolta nella Galerie des Talents della Société des Pastellistes de France è per me una grande emozione e un riconoscimento prezioso per anni di ricerca silenziosa e appassionata – commenta Eleonora Sgura –. Portare un piccolo pezzo del mio atelier di Turate fino a Parigi conferma quanto il linguaggio delicato e autentico del pastello sappia ancora parlare al cuore delle persone”.

Nel suo laboratorio di via Giuseppe Garibaldi 10, l’artista realizza opere originali e ritratti su commissione, dedicati sia alle persone sia agli animali domestici. Accanto alla produzione artistica propone corsi in presenza e online, condividendo tecniche e segreti del pastello.

Non manca l’attenzione al territorio, anche attraverso iniziative solidali e donazioni artistiche. Tra le più recenti c’è Celeste Presenza, opera donata alla chiesa di Turate.

Ora, con le nove opere selezionate per la galleria parigina, il lavoro nato nel suo atelier trova una nuova vetrina internazionale, portando anche il nome di Turate nel panorama contemporaneo dell’arte del pastello.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09