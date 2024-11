LAZZATE – E’ giustamente soddisfatto il sindaco Andrea Monti per il successo dell’evento organizzato nella notte delle streghe a Lazzate. “Un Halloween spettacolare nel Borgo di Lazzate – commenta sui social i primi cittadini – sono state oltre 1.500 le presenze in piazza, con quasi 400 bimbi che si sono divertiti fin dal pomeriggio nel nostro villaggio giochi. Grazie a tutti i volontari per l’impegno, siete fantastici”.

