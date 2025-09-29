LAZZATE – Quattro giorni di profumi, musica e convivialità hanno animato il borgo di Lazzate per la 20esima edizione della Sagra della patata, che si è svolta da giovedì 25 a domenica 28 settembre. Un appuntamento ormai irrinunciabile, capace di richiamare migliaia di visitatori tra ristorante, mercatini d’autunno e spettacoli diffusi nel centro storico.

Il cuore pulsante della festa è stato ancora una volta il grande ristorante sotto il tendone: ogni sera oltre mille pasti serviti, con un menù che ha proposto il meglio della tradizione lazzatese. Dalla celebre “pulenta de pomm” al Pan del Volta, dai pizzoccheri agli gnocchi di patate al ragù di selvaggina, fino alle grigliate di carne cotte a regola d’arte: un viaggio autentico nei sapori del territorio.

Ad arricchire il weekend non sono mancati i mercatini d’autunno, con 37 espositori, e la mostra “Damigianart” in Casa A. Volta, dove le damigiane decorate a mano sono diventate piccole opere d’arte. Grande attenzione anche alle famiglie, con il laboratorio creativo “Natura” e lo spettacolo itinerante “La magia del ritmo” che ha portato musica e colore nelle vie del centro.

Ma questa edizione sarà ricordata soprattutto per il gesto di solidarietà verso la vicina Meda, colpita dall’alluvione del torrente Tarò: l’amministrazione comunale e le associazioni hanno introdotto un contributo straordinario di 1 euro per ogni coperto destinato al fondo “Meda città solidale” per sostenere gli interventi di prima necessità.

(foto di Ezio Caimi)

