LAZZATE – Bella iniziativa del sindaco di Lazzate, Andrea Monti, che ha personalmente visitato i negozi e le attività del paese, per portare l’adesivo ed il manifesto da esporre in vetrina per la Giornata contro la violenza alle donne.

“Ci prepariamo alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ieri, insieme all’assessore Pari opportunità Barbara Mazzarello, abbiamo consegnato ai nostri negozi le prime vetrofanie con il 1522, numero antiviolenza e antistalking, insieme al manifesto dell’evento del prossimo 25 novembre, una bella serata nel nostro Arengario xomunale in cui presenteremo il romanzo “Si fa in due” di Lorenzo Guzzetti e l’iniziativa rivolta ai nostri commercianti” riepiloga il primo cittadino.

(foto: Andrea Monti in alcune delle attività del paese dove ha consegnato la vetrofania)

17112024