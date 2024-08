LAZZATE – Poco dopo la mezzanotte di oggi venerdì 9 agosto tra via 25 Aprile e via Libertà si è verificato un incendio. Dallo stabile si è alzata una nube scura visibile anche dai paesi limitrofi come Cermenate.

L’allarme è scattato dopo la mezzanotte, orario in cui, dopo essere stati avvisati, sono arrivati i vigili del fuoco con un’autopompa e un carro soccorso. Sono intervenute anche tre pattuglie dei carabinieri che hanno bloccato le vie adiacenti all’edificio in fiamme oltre ad un mezzo di soccorso della Croce Azzurra di Caronno Pertusella.

