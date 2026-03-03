LAZZATE – Dall’arengario al parcheggio la puntata di lunedì 2 marzo di Scherzi a parte ha trasformato il paese in un set televisivo sotto gli occhi dei telespettatori di Canale 5.

QUI IL VIDEO UFFICIALE DELL’INTERO SCHERZO

Protagonista dello scherzo la giornalista Francesca Barra, volto di Rete 4 con il programma 4 di sera, che in studio ha poi rivisto il servizio insieme al conduttore Max Giusti. L’idea è nata con la complicità del saronnese Roberto Poletti, collega di Barra alla conduzione di 4 di sera, che l’ha invitata a un convegno organizzato a Lazzate, ignara della messinscena.

Tra i protagonisti anche il sindaco Andrea Monti, che ha interpretato se stesso ricoprendo diversi ruoli chiave della serata: dall’accoglienza ufficiale all’arrivo della giornalista fino al gesto di riportarle gli occhiali dimenticati.

La tensione è salita quando è intervenuto un finto contestatore della giornalista. A seguire piccoli intoppi organizzativi e momenti di crescente imbarazzo, culminati in una finta rissa ripresa dalla stessa Barra con il telefono. Gran finale con l’auto della giornalista apparentemente bloccata dalla polizia locale, prima della rivelazione dello scherzo.

Per i lazzatesi e per molti residenti delle Groane è stata anche l’occasione per riconoscere scorci familiari del paese, a partire dall’arengario, fino alla scena conclusiva con lo svelamento davanti alle telecamere.

Sui social il sindaco Andrea Monti aveva anticipato la messa in onda scrivendo: “Ogni tanto facciamoci una risata. Questa sera su Canale 5 dalle 21.30. Ovviamente il Sindaco interpreta… il Sindaco”.

Giudizio positivo anche per l’ex sindaco Loredana Pizzi, che ha commentato: “Io c’ero! E’ stata una bellissima esperienza. Bravissimi i tecnici di Mediaset. Scherzo riuscitissimo!”.