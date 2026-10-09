LAZZATE – Sophia Gissi, 15enne di Lazzate e atleta dell’Osa Saronno, ha conquistato il titolo di campionessa italiana Under 16 nel lancio del martello ai Campionati Italiani Cadetti e Cadette disputati lo scorso fine settimana ad Agropoli, in provincia di Salerno.

La prestazione di Sophia regala anche una gioia storica alla delegazione lombarda: è la prima atleta della regione a salire sul podio nella rassegna campana, ma soprattutto interrompe un lungo digiuno nella specialità del lancio del martello che per la Lombardia durava da ben 18 anni (prima di lei l’impresa era riuscita solo a Francesca Pedrini nel 2004 e a Maria Chiara Rizzi nel 2008).

La gara della 15enne (ha compiuto gli anni lo scorso 11 agosto), figlia d’arte e allenata dal tecnico Gian Mario Castaldi, è stata un crescendo continuo e privo di sbavature. Dopo aver preso il comando delle operazioni già al secondo lancio con la misura di 52,26 metri e aver ipotecato il titolo al terzo con 55,93, Sophia ha piazzato la spallata vincente al quarto turno con una misura da 57,89 metri che le ha consegnato la medaglia d’oro tricolore.

Un risultato straordinario per la giovane lazzatese, promessa dell’Osa Saronno, che vanta un personale di 60,65 metri, valore che rappresenta la terza prestazione italiana Cadette all-time e il record regionale di categoria.

Un risultato che è frutto di dedizione, impegno e una passione per una disciplina molto particolare, ereditata da papà. Alessandro Gissi infatti, è stato a sua volta un campione della specialità olimpica ed è stato il suo primo allenatore. “Si allena almeno 3 volte alla settimana, ma in certi periodi anche 5 volte, poi ci sono le gare, è un lavoro continuo, con molti sacrifici, ma arrivano anche belle soddisfazioni” racconta Alessandro, oggi presidente dell’Atletica Cogliate e ancora in gara con la specialità del martello, dove serve velocità, stabilità, spunto e forza.

“Mi congratulo con Sophia per l’eccezionale risultato sportivo e le faccio i migliori auguri per la sua carriera in questa specialità dell’atletica” commenta il sindaco Andrea Monti. “Un titolo nazionale è sempre un grande traguardo ed è motivo di orgoglio per tutta la comunità, brava Sophia, continua così”.

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