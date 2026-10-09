SARONNO – Le avete già notate passeggiando per il centro? Sono le biciclette da corsa d’epoca che in questi giorni stanno facendo capolino nelle vetrine dei negozi saronnesi. Una decina di commercianti ha scelto di partecipare a “120 Foglie Morte”, la rassegna dedicata alle 120 edizioni del Giro di Lombardia, trasformando i propri spazi espositivi in piccoli omaggi alla storia del ciclismo.

Nella nostra fotogallery vi mostriamo tutte le biciclette esposte nelle vetrine, un primo assaggio della manifestazione che porterà a Saronno due settimane di appuntamenti dedicati alle due ruote.

A sostenere l’iniziativa è anche Confcommercio Saronno, che ha coinvolto i commercianti del centro. “Siamo davvero felici di fare la nostra parte e sostenere manifestazioni che, come questa, uniscono il valore dello sport alla promozione del territorio – commenta il presidente Andrea Busnelli – È un’iniziativa di assoluto spessore, e basta dare un’occhiata al programma per rendersene conto: eventi di questo genere sono fondamentali per creare attrattività e portare vita nella nostra città. Ringrazio i commercianti saronnesi che hanno risposto positivamente accogliendo nei propri negozi, che invito a visitare, le biciclette storiche”.

Le vetrine sono soltanto un’anticipazione della mostra che, l’11 ottobre nell’area ex Isotta Fraschini e dal 17 al 25 ottobre in Villa Gianetti, presenterà 12 biciclette da collezione per raccontare l’evoluzione del ciclismo dal 1905 al 2025.

Il programma prenderà il via sabato 10 ottobre in piazza Libertà, dove sarà possibile seguire il Giro di Lombardia su un maxischermo e ammirare il motorhome ufficiale, le biciclette e le maglie dell’UAE Team Emirates.

La rassegna è organizzata da Saronno Città dei Beni Comuni, SC Pedale Saronnese ed Helios Asd, con il patrocinio del Comune e il supporto di Fondazione Varese Welcome.

Intanto, prima ancora di visitare le mostre, vale la pena dare un’occhiata alle vetrine del centro. E per chi non le ha ancora scoperte, ecco la nostra fotogallery con tutte le biciclette protagoniste dell’iniziativa.

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