SAN GIORGIO SU LEGNANO – Una sconfitta e una vittoria, ed il terzo posto finale: questo il bilancio dell’ultimo appuntamento del pre-season dell’Az Robur Saronno, lo scorso fine settimana al Trofeo Vaghi di San Giorgio su Legnano. Un evento infine vinto da Legnano Knights. grazie al successo in finale per 77-51 contro i padroni di casa della Sangiorgese mentre nella finalina Saronno ha battuto 91-85 in rimonta la Nervianese.

Classifica: Legnano Knights, Sangiorgese, Az Robur Saronno, Nervianese.

Il prossimo fine settimana inizia la stagione ufficiale con la prima giornata della serie B Nazionale maschile di basket dove Saronno è neopromossa: i biancazzurri del presidente Ezio Vaghi giocano in casa, al Palaborsani di Castellanza, contro Faenza, con inizio alle 17.

24092024