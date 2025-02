CERIANO LAGHETTO – Domenica 2 febbraio, nella sala consiliare di Ceriano Laghetto, gremita per l’occasione, si è svolto un intenso pomeriggio di approfondimento e riflessione in occasione della giornata della Memoria. L’evento è stato promosso dalle liste civiche Orizzonte comune (Ceriano Laghetto), Progetto in Comune (Cogliate), Insieme per Misinto (Misinto) e Lazzateinmovimento (Lazzate), con l’obiettivo di mantenere viva la memoria della Shoah e del suo impatto anche sulle nostre comunità locali.

A portare il proprio contributo, nell’incontro moderato da Marco Cattaneo della lista civica Orizzonte comune, sono stati due ospiti di rilievo. Talia Bidussa, responsabile dell’ufficio stampa del Memoriale della Shoah di Milano, ha raccontato la nascita e l’evoluzione di

questo luogo simbolo della memoria, spiegando il ruolo fondamentale che il Memoriale ricopre nella città e nell’educazione delle nuove generazioni.

A seguire, Fabio Lopez Nunes, direttore del Parco delle Groane dal 1982 al 2005 e attuale presidente del comitato Pietre d’inciampo Monza e Brianza, ha condiviso il lavoro di ricerca e valorizzazione portato avanti dalla Commissione per ricordare le vittime delle

deportazioni nazifasciste. La sua testimonianza ha toccato particolarmente il pubblico quando ha parlato di Giorgio Wischkin, “l’ebreo che sparava alle nuvole”, storico proprietario del frutteto di Ceriano Laghetto, la cui storia è un esempio concreto di come la tragedia della Shoah abbia segnato anche il nostro territorio. Nell’immediato dopoguerra, Wischkin aveva aperto le porte della sua tenuta a gruppi di ebrei reduci dalla Shoah o da nascondigli di ogni tipo, in supporto al centro di raccolta dei profughi che si trovava a Milano. Inoltre, nel 1946 il frutteto di Ceriano ospitò il primo campeggio dei giovani ebrei milanesi e del nord Italia e proprio in questa occasione nacque la Hashomer Atzair, l’organizzazione scautistica degli ebrei.

L’evento ha dimostrato quanto sia importante continuare a raccontare e trasmettere la memoria della Shoah, non solo attraverso le grandi narrazioni storiche, ma anche riscoprendo le tracce lasciate nelle nostre comunità. Un momento di grande partecipazione, che ha rafforzato l’impegno delle liste civiche promotrici nel coltivare il valore della memoria come fondamento di una società consapevole, solidale e capace di contrastare ogni forma di odio e discriminazione.