GERENZANO – Le Majorettes di Gerenzano hanno partecipato al campionato mondiale di Majorettes, world majorettes championship, a Torino, gareggiando il 2 agosto nella disciplina show accessories Corps categoria Junior, affrontando nazioni di grande spessore tra le quali gli Usa e la Croazia.

“Rientriamo dalla nostra prima esperienza mondiale – così commenta il direttivo della squadra gerenzanese, ELena Altomare e Miriam Busnelli, che hanno accompagnato le atlete – Abbiamo avuto l’onere e l’onore di rappresentare la Nazione Italiana ai Campionati Mondiali di Majorettes ottenendo il quinto posto nella specialità show accessories corps Junior. Un’esibizione di grande impatto visivo e tecnico che ha fatto parlare di noi in tutta l’Inalpi Arena di Torino. Scriviamo così una pagina indelebile della nostra storia: quinte al mondo.”

“Una partecipazione straordinaria per le majorettes di Gerenzano che hanno indossato la maglia della nazionale impreziosito dal logo del Coni e si sono esibite in una grande arena quale l’Inalpi di Torino dopo mesi di allenamenti, preparazione, sacrifici per raggiungere la perfezione e la sincronia dei movimenti” commenta il presidente Paolo Andrea Vanzulli ” Le majorettes nascono come accompagnamento delle Bande Musicali dove il punto focale è l’intrattenimento e lo show. E in questo campionato hanno avuto modo di esprimersi: regalando un grande spettacolo”.

Torino accoglie un evento dal 2 al 10 agosto, a livello mondiale con più di 2400 atleti, provenienti da 22 nazioni, divisi in 3 momenti : il primo il Campionato Mondiale di Majorettes a seguire la National Cup e per concludere il Campionato Mondiale di Twirling. Il campionato mondiale di Majorettes è stato un evento straordinario ricco di specialità, coreografie e scenografie, colori, musica, sorrisi e grande spettacolo in pista ma anche sugli spalti con tifo assordante.

