SARONNO – La musica come linguaggio universale e strumento di solidarietà: sabato 24 gennaio, lo spazio di via San Giuseppe ha ospitato il primo appuntamento della rassegna “Armonie Solidali 2026“, un’iniziativa nata dalla sinergia tra le associazioni culturali Le Stanze della Musica, Culturalmente & Musicalmente e L’Isola che non c’è.

La serata, intitolata “La Via del Jazz“, ha visto salire sul palco una vera leggenda del genere: Paolo Tomelleri con il suo “Original” 4Tet. Insieme al celebre clarinettista, si sono esibiti musicisti di calibro internazionale come Fabrizio Bernasconi al pianoforte, Marco Mistrangelo al contrabbasso e Tony Arco alla batteria.

Il concerto non è stato solo un’esibizione tecnica di altissimo livello, ma un racconto emozionante delle radici del jazz. Attraverso standard intramontabili e arrangiamenti raffinati, il quartetto ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso la “fratellanza universale” di un genere nato dall’incontro tra popoli e culture diverse, simbolo di libertà e abbattimento delle barriere.

L’aspetto artistico si è fuso con quello filantropico: l’intero ricavato della serata sarà infatti destinato a sostenere le attività della San Vincenzo e di Saronno Point Odv, realtà fondamentali per l’assistenza e il supporto ai più fragili nel territorio saronnese

(foto di Edio Bison)

