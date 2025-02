SARONNO – Fine settimana intenso di gare quello appena passato, con i Campionati Italiani Indoor Promesse e Juniores di Ancona, che hanno portato alla Osa Saronno Libertas piazzamenti importanti.

Partiamo dalla 4×1 giro Promesse maschile, che con Sala/Trento/Antonietti/Cappelleti ha conquistato la medaglia d’argento grazie all’eccellente tempo di 1:27.31, che è anche record di società assoluto. Una staffetta che si presentava da campione in carica e che si è confermata al altissimo livello, dando il la per una stagione outdoor che ci auguriamo tutti possa portare altre soddisfazioni.

Medaglia d’argento anche per Vittoria Radaelli nel salto con l’asta Promesse femminile, con un ottimo 3.90 non lontano dal primato personale, che conferma la grande competitività dell’atleta saronnese, campionessa italiana outdoor in carica, che vede la possibilità nel corso della stagione di superare il muro dei 4 metri.

Tornando alle Promesse maschili, 4° posto in finale a un soffio dalla medaglia per Filippo Cappelletti nei 60 piani, con 6.76 su una pista che si è dimostrata non particolarmente veloce per tutti. Fuori dalla finale e Felipe Bullani, al primo anno Promesse, con 6.86 (12° assoluto) ed Emanuale Trento con 6.89 (15°). 6° posto, invece, per Alessandro Carugati nei 60 h, tra le specialità in cui il forte multiplista dà il meglio di sé. Complessivamente, la Osa si è classificata nona tra le Promesse maschili, un risultato che la colloca nella Top 10 nazionale.

Buon esordio agli Italiani di categoria, inoltre, per gli Juniores classe 2006 Jacopo Risi, 7° in generale nel 1500 con 4:01.21 e vincitore della propria serie, e per Riccardo Burani, anch’egli 7° nel getto del peso con il primato personale di 14,56 metri che è anche record di società indoor di categoria, migliorando di ben 39 cm il precedente primato che resisteva dal 2013.

Una buona conclusione della stagione indoor, quindi, con i complimenti a tutti gli atleti Osa che hanno avuto la possibilità di gareggiare ai Campionati Italiani grazie ai risultati ottenuti sul campo, e che lancia le basi per le gare outdoor in primavera.

