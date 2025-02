RESCALDINA – Un evento unico per gli appassionati di Lego e non solo: il più grande aereo del mondo realizzato interamente con mattoncini è “atterrato” al Centro Commerciale Rescaldina a Milano. Venerdì 21 febbraio ha preso il via La Più Grande Mostra di modelli costruiti con Mattoncini Lego in Europa, un’esposizione che promette di stupire adulti e bambini.

Con i suoi 1500 metri quadrati di spazio espositivo, la mostra ospita oltre 100 modelli straordinari, dalle figure a grandezza naturale agli edifici in scala, realizzati con più di 8 milioni di mattoncini Lego. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo fatto di creatività e precisione, dove ogni pezzo trova il suo posto in opere spettacolari.

. Tra le meraviglie esposte, spicca il Boeing 747, un colosso in scala 1:7 composto da un milione di mattoncini, che permette di esplorare gli interni e rivivere scene storiche con i presidenti degli Stati Uniti. Il Duomo di Milano impressiona con la sua facciata gotica riprodotta fedelmente in scala 1:24 utilizzando oltre 100.000 mattoncini, mentre il Campidoglio degli Stati Uniti vanta una complessa riproduzione con 1.236.000 pezzi. Non mancano sorprese per i più piccoli, con l’area dedicata agli eroi delle fiabe, e per gli appassionati di fantascienza con il Star Wars™ District. Tra le altre opere spiccano la Torre di Pisa, il Big Ben, figure in scala 1:1 come Spider-Man™ e Johann Sebastian Bach, e straordinari mosaici ispirati a celebri opere d’arte.

L’evento, organizzato da Nhood Services per il Centro Commerciale Rescaldina, sarà aperto tutti i giorni, offrendo un’esperienza educativa e interattiva per tutta la famiglia.

