SARONNO – Una pista di ghiaccio animata da musica, luci fluorescenti e soprattutto da tanti giovani. Questo sono gli scatti che raccontano meglio il successo di Leo On Ice, la serata di pattinaggio libero che sabato 24 gennaio ha trasformato il Palaghiaccio di via Piave 1 in un punto di ritrovo per la comunità. Un evento partecipato oltre le aspettative, con una presenza significativa di ragazzi e famiglie, accomunati dalla voglia di divertirsi e sostenere una buona causa.

La pista, eccezionalmente aperta in orario serale dalle 19,30 alle 23, ha accolto pattinatori dai 4 anni in su, con minori accompagnati, tra musica di intrattenimento e gadget fluorescenti distribuiti nel corso della serata. Tra i presenti anche alcuni volontari di Arcobaleno, il Gruppo Giovani dell’Unitalsi di Saronno, destinatari dei fondi raccolti.

L’iniziativa aveva infatti uno scopo benefico: sostenere il progetto “Dona un passo in più” di Unitalsi Saronno per l’acquisto di un pulmino dedicato a ragazzi con disabilità motorie. Leo On Ice si conferma così un’occasione di aggregazione sociale, capace di unire solidarietà e divertimento.

Tra le immagini emerge anche lo spirito dei Leo di Saronno, promotori dell’evento. Un’associazione che guarda ai giovani tra i 18 e i 30 anni sensibili al sociale, interessati al volontariato e pronti a mettersi in gioco. Per conoscerli più da vicino è possibile trovarli su Instagram alla pagina leoclubsaronno.

