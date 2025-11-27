LIMBIATE – L’altra mattina il cortile del Municipio ha ospitato un flash mob carico di significato, realizzato dagli studenti degli istituti comprensivi cittadini e dell’Accademia Pbs. Un gesto collettivo che si è trasformato in un messaggio chiaro: la violenza non è mai giustificabile, mai inevitabile, mai da accettare in silenzio.

Attraverso movimenti, voci e presenza, i ragazzi hanno voluto affermare l’impegno di una generazione che educa al rispetto, alla parità e alla libertà, portando avanti valori che passano di mano in mano, da giovani a adulti e viceversa.

Le immagini della mattinata testimoniano la partecipazione di una comunità che sceglie di esserci e di costruire relazioni sane e consapevoli. L’iniziativa si inserisce nel programma “La forza del no”, che proseguirà per tutto il mese con incontri e attività dedicate alla prevenzione della violenza sulle donne.

Il Comune sottolinea come il contrasto alla violenza non sia un appuntamento legato a una sola data, ma una responsabilità quotidiana. Limbiate, ribadisce l’amministrazione, è una comunità che non resta indifferente e che sceglie di dire no.

(foto Comune)

27112025