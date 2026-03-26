LIMBIATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Rosario Traina, presidente Anpi Limbiate, circa il risultato del referendum.

Non possiamo non essere più che soddisfatti degli esiti del Referendum e dello straordinario risultato ottenuto anche a Limbiate. Abbiamo mobilitato decine e decine di attivisti dando vita ad un mese senza soste fra volantinaggi, conferenze, gazebo, affissioni. Siamo andati nelle piazze, nei mercati settimanali, davanti alle scuole, in mezzo alla gente per spiegare il No e abbiamo reso possibile questo risultato. La vittoria indica che ha vinto l’idea dello Stato di diritto, in Italia non è pensabile un potere assoluto da parte di nessuno, né da parte di questo governo, né da parte di qualsiasi altro governo

Il blocco del SI ha visto compatta la compagine che, nelle elezioni comunali, in passato non ha avuto bisogno dei ballottaggi per essere maggioranza con larghissimo margine. Il 22 e 23 marzo, il “no” ha saputo intercettare il consenso di tanti che sono tornati al voto dopo anni di astensionismo, ma soprattutto abbiamo avuto il consenso di tantissimi giovani, molti dei quali al primo voto. A scrutinio chiuso ci siamo ritrovati in tanti nella sede del Pd che, in questo mese, ha funzionato anche come Sede del Comitato cittadino del NO e ci è bastato un bicchiere di vino per farci passare la stanchezza e l’ansia dell’attesa.

Martedì sera, poi, tutte e tutti in una pizzeria a festeggiare. All’Anpi la Costituzione non basta certo averla salvata da chi voleva manometterla, adesso bisogna farla rispettare e applicare: da subito, a partire dall’Art. 11. Il mondo è sull’orlo del baratro di una guerra catastrofica e l’Italia è fortemente esposta. La Costituzione repubblicana e Antifascista è il nostro faro e, infatti, bisogna sempre ricordare quante volte in Costituzione è utilizzata la parola Italia: è usata solo due volte all’articolo 1 e all’articolo 11. La pace e il lavoro sono le prospettive per cui l’Anpi sarà sempre in prima fila.