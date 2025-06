LIMBIATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Anpi Limbiate circa la manifestazione del sette giugno per la Palestina.

Sabato 7 giugno si è svolta a Limbiate quella che può, a ragione, definirsi una vera e propria manifestazione di popolo come raramente se ne sono viste in città.

L’Anpi ha chiamato a raccolta associazioni, partiti democratici, sindacati e soprattutto cittadine e cittadini animati di umanità, buon senso e buona volontà, perché anche nella nostra città si manifestasse contro la violentissima ripresa dello sterminio di palestinesi a Gaza da parte delle forze armate israeliane su ordine del loro governo.

Già alla partenza del corteo, da Piazza Tobagi, eravamo 300/400 , ma lungo il percorso le presenze si sono quasi raddoppiate tanto che all’arrivo della testa del corteo in piazza V Giornate, la coda era ancora all’altezza della Scuola elementare di via Cervi.

Tanti i giovani, tante le donne e le ragazze arabe che con i loro canti e i loro slogan hanno coinvolto tutti i presenti.

Decine le bandiere della Palestina e tante le persone che, da balconi e finestre, al passaggio del corteo, fotografavano, salutavano e applaudivano.

Ben organizzata anche la presenza in piazza in cui agli interventi degli organizzatori si sono alternati quelli di giovani di diversa nazionalità calorosamente accolti dai presenti

Dopo l’introduzione del Presidente Anpi Limbiate Rosario Traina (testo integrale del suo intervento in coda) ha preso la parola Muhammed Saleh che ha parlato in rappresentanza della Comunità palestinese in Italia.

“Sono felice per questa manifestazione nella mia Limbiate, ma sento la sofferenza dei miei fratelli e sorelle in Palestina, il mio popolo potrà essere bombardato, affamato ma non riusciranno a piegarlo. Israele ha già perso”.

In conclusione ha invitato al boicottaggio di tutto ciò che proviene da Israele.

Ha quindi preso la parola Daniele Lodola, in rappresentanza del Comitato cittadino Pro Pal, che ha spiegato il senso della manifestazione cittadina contro l’occupazione dei territori palestinesi da parte dei coloni israeliani che dura ormai da 75 anni.

Subito dopo ha preso la parola Zahid Raza Khokhar originario del Kashmir che ha parlato del decennale conflitto che insanguina il suo Paese conteso da India e Pakistan e ha rivendicato Pace e fine delle guerre nel Kashmir, in Palestina e in ogni altra parte del globo in cui si stanno combattendo le decine di guerre in corso.

Corrado Mandreoli, Vicepresidente di ResQ ha parlato in rappresentanza della Rete delle Associazioni cittadine e ha auspicato un impegno sempre maggiore contro l’indifferenza verso l’evidente negazione ad un popolo di esistere.

Molto applaudito l’intervento di Pierre Kabiza di origine congolese che ha citato più volte il nostro concittadino l’ambasciatore Luca Attanasio, assassinato proprio in Congo, e di come l’esempio e il suo sacrificio siano oggi, in Congo, un ulteriore stimolo per una presa di coscienza dello sfruttamento e dell’oppressione che il colonialismo occidentale ha inflitto all’Africa.

È seguito l’intervento dell’Associazione Brucaliffo, rappresentata da Andrea che ha portato l’esempio di come concretamente si può essere dalla parte di chi altrimenti non avrebbe voce. Brucaliffo, infatti, organizza annualmente Corsi di Italiano per stranieri e ha dato un significativo contributo alla Manifestazione producendo alcune locandine della Manifestazione in varie lingue, dall’arabo all’urdu al bangla, etc.

E’ toccato a Fulvio Franchini, Presidente provinciale Anpi-mb, concludere la Manifestazione ribadendo la posizione dell’ANPI da sempre favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina e ha preannunciato l’organizzazione di una Manifestazione nazionale dell’ANPI da Marzabotto a Montesole per stabilire un collegamento fra quanto accade oggi nella Striscia di Gaza e i luoghi dove nel 1944 si realizzò un massacro inaudito ad opera dei nazisti e proprio significativamente da quei luoghi ci si metterà in Marcia per fermare un rinnovato orrore.

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di apertura del presidente Anpi Limbiate, Rosario Traina.