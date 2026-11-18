LIMBIATE – Una nuova sede per la polizia locale, destinata a rafforzare la presenza degli agenti sul territorio e a diventare un punto di riferimento per i cittadini. Nel fine settimana si è svolta la cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi, situati al piano terra del Centro civico di piazza Aldo Moro. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Antonio Romeo, l’assessore Cinzia Galli, il comandante della polizia locale e il comandante dei carabinieri. Un momento istituzionale che ha rappresentato anche l’occasione per ribadire l’importanza della collaborazione tra amministrazione comunale, forze dell’ordine e cittadini sul tema della sicurezza.

La nuova sede non avrà soltanto una funzione di riferimento per la popolazione, ma sarà anche una base operativa per gli agenti della polizia locale. In particolare, costituirà un punto di riferimento per la pattuglia fissa assegnata a Villaggio Giovi, contribuendo a rafforzare il presidio di questa parte della città. «La sicurezza nasce dalla presenza, dall’ascolto e dalla collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità», sottolinea l’Amministrazione comunale nel comunicare l’avvenuta inaugurazione.

L’obiettivo è consolidare il rapporto di vicinanza tra polizia locale e residenti, favorendo una conoscenza più diretta delle esigenze del territorio e una maggiore capacità di risposta alle segnalazioni dei cittadini. Con l’apertura della sede di piazza Aldo Moro, l’Amministrazione punta dunque a rendere più riconoscibile e accessibile la presenza della polizia locale, affiancando all’attività quotidiana di controllo anche un presidio stabile a servizio della comunità.

(foto Comune di Limbiate: il taglio del nastro)

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