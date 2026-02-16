LIMBIATE – Un pomeriggio di festa e partecipazione ha animato ieri piazza Tobagi in occasione del Carnevale limbiatese. L’evento ha richiamato tante famiglie e bambini, trasformando il centro cittadino in uno spazio di allegria tra maschere, coriandoli e momenti di condivisione.

A commentare la giornata è stato il Comune di Limbiate, che ha sottolineato l’atmosfera vissuta durante l’iniziativa: “Un pomeriggio di colori, sorrisi e allegria che ha riempito piazza Tobagi di energia e fantasia”. L’amministrazione ha evidenziato come il Carnevale rappresenti un appuntamento importante per la comunità, capace di unire generazioni diverse in un clima di festa: “Il Carnevale limbiatese è la festa della nostra comunità, vissuta insieme – grandi e piccoli – sotto lo stesso cielo di coriandoli”.

Una giornata che ha confermato ancora una volta il valore di questi eventi cittadini, pensati per far vivere il centro e creare occasioni di incontro tra residenti.

(foto Comune Limbiate)

