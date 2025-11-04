LIMBIATE – È stata completata in questi giorni la bonifica dell’area di via Lombra, nel territorio di Limbiate, dove da tempo si accumulavano rifiuti di ogni genere. L’intervento, eseguito da una ditta specializzata su incarico del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, ha permesso di rimuovere decine di sacchi di immondizia, oltre a mobili, scaffalature e materiali ingombranti abbandonati lungo il ciglio della strada.

Durante i lavori di pulizia del sottobosco, programmati dallo stesso Parco, erano emersi altri scarti che hanno rivelato la reale entità del degrado presente nell’area. Le immagini scattate prima e dopo l’intervento mostrano chiaramente la trasformazione: da una zona invasa dai rifiuti a uno spazio finalmente restituito all’ambiente e alla collettività. Tutto il materiale raccolto è stato conferito nelle discariche di riferimento secondo le norme vigenti. Il direttore generale del Parco, Attilio Fiore, ha lanciato un appello ai cittadini: “Serve maggiore senso civico da parte di chi frequenta le nostre aree verdi. Il rispetto del territorio è un dovere di tutti”.

Fiore ha inoltre ringraziato i cittadini che segnalano comportamenti incivili, ricordando che la collaborazione tra istituzioni e comunità è fondamentale per proteggere e mantenere pulito il patrimonio naturale delle Groane e della Brughiera Briantea.